Ny rigg inn i NIS

West Mira er innført i NIS. Foto: Seadrill

Oljeriggen West Mira har blitt flagget inn i NIS.



West Mira er i godt selskap. For tre uker siden opplyste Sjøfartsdirektoratet at riggen BT-400PAU, som opprinnelig skulle flagge til Marshalløyene, i stedet blir flagget inn i NIS.

BT-400PAU, som skal bygges i Kina for OIM Pte. Ltd, vil kler seg dermed med norsk flagg når den leveres i 2020.



– Fra 2012 til 2015 hadde vi byggeoppfølging av riggen West Mira, og var så godt som klar til registrering og sertifisering da den ble lagt i opplag. Nå har det gått tre år, og det må derfor testes og inspiseres en del på nytt før vi kan utstede sertifikater. Men det er positivt at de nå velger NIS når riggen skal ut i oppdrag, sier underdirektør for Flyttbare innretninger i Sjøfartsdirektoratet, Åse Waage, på deres nettsider.



Snittalderen på de flyttbare innretningene (MOU) i den norskflaggede flåten er svært god, kun 6,5 år, og med West Mira vil snittalderen reduseres ytterligere, opplyser Sjøfartsdirektoratet.