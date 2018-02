Ny skipsfartsminister åpnet Haugesundkonferansen

Foto: Thomas Førde

Den nye nærings- og skipsfartsministeren, Torbjørn Røe Isaksen, møtte den maritime næringen under skipsfartskonferansen i Haugesund tirsdag.



Røe Isaksen forsøkte blant annet å besvare spørsmålet om hva vi i Norge skal leve av etter at oljeindustrien må trappe ned. Statsråden følte seg helt sikker på at om 100 år lever vi for en stor del av det samme som i dag.



– Ressursene i havet blir enda viktigere for å kunne brødfø verdens befolking. Oppdrettsnæringen blir fortsatt viktig langs hele vår lange kystlinje. Ikke alle skal sitte inne på kontor med digitale oppgaver, men mange skal jobbe videre på nye måter i de samme næringer som er de viktigste i dag, sa Røe Isaksen, som tilføyde:



– I de maritime næringene er man på hogget. Vi som politikere skal sikre dere best mulige rammevilkår.Statsråden viste også til myndighetenes direkte bidrag som skaper aktivitet maritim næring:

– Dette gjelder ikke minst anskaffelsen av tre helikopterbærende kystvaktfartøyer. Vi viderefører tilskuddsordningen for ansettelse av sjøfolk og fortsetter arbeidet med å gjøre det mer attraktivt å seile under norsk flagg.



Rekordmange skip

Vi har nettopp fått vite at Norsk internasjonalt skipsregister har rundet 600 skip. Dette er gode nyheter, sa den ferske skipsfartsministeren.



Ifølge Sjøfartsdirektør Olav Akselsen har Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) hatt vekst i antall skip tre år på rad og har nå registrert like mange skip som for ti år siden. Blant annet har NIS fått innmeldt flere større tankskip. Akselen har også tro på at veksten vil fortsette i 2018.

Sjøfartsdirektøren peker også på at samlet skipstonnasje øker i NIS.



– Dette gir Norge mer pondus og styrke i internasjonale skipsfartsorganisasjoner, sier Sjøfartsdirektøren.



12 000 norske sjøfolk

Årsaken til veksten er ifølge Akselsen blant annet endring i reglene for hvilke skip som kan benytte NIS-flagg og endringene i reglene for støtte til bruk av norske sjøfolk gjennom nettolønnsordningen.



Sjøfartsdirektøren opplyser at i dag er ca. 12 000 sjøfolk omfattet av nettolønnsordningen. Dette tallet har holdt seg stabilt til tross for nedgangen i tallet på sjøfolk i offshoreflåten.

Det siste året har det også vært vekst i antall skip i det ordinære norske skipsregisteret, NOR. Her er det antall skip som er knyttet til oppdrettsnæringen som vokser i antall.



Den nye skipsfartsministeren møtte næringen under Haugesundkonferansen. Foto: Thomas Førde