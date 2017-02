Ny suksess fra Ulstein

Ulstein IAS touchscreen. Foto: Ulstein

13 slepebåter får installert alarm- og overvåkingssystemet Ulstein AMS fra Ulstein Power & Control. Systemene er baserte på Ulstein sin X-Connect plattform.



– Vi har videreutviklet de maritime alarm- og automasjonssystemene våre slik at det kan håndtere den digitale generasjonen, og basert disse på den nye plattformen Ulstein X-connect, sier administrerende direktør Gunnar H. Hide i Ulstein Power & Control.



Ulstein AMS skal sørge for god brukerstøtte med oversiktlig informasjon for effektive og trygge operasjoner, heter det i en pressemelding. I tillegg sparer de nye, hendelsesbaserte systemene mer enn 90 prosent av belastningen på systemene og datatrafikken. Dette gjør at rederiene har mulighet for såkalte ship to shore-operasjoner, der en kan samle data fra flere ulike skip, for å få større innsikt i hva som er kostnadseffektivt og ikke.



Kontrakten på Ulstein AMS-systemene er skrevet sammen med USA-baserte MT. Alarmovervåkingen er en del av Ulstein Power & Control sin ekspertise innen integrerte system, og MT (Marine Technologies LLC) er på sin side aktiv innen blant annet områder som dynamisk posisjonering og navigasjonssystem. Broløsningene på slepebåtene er for øvrig utviklet av MT.



De 13 slepebåtene er tegnet av Damen, og blir bygget i USA på verft eid av Edison Chouest Offshore. Båtene er designet for tunge fortøyningsoppdrag, og som følgebåt i sammenheng med oppdrag vunnet i Texas og Alaska.

Administrerende direktør Gunnar H. Hide i Ulstein Power & Control. Foto: Ulstein