Ny superyacht med energieffektiv fremdrift

Superyacht i klassisk design får kontraroterende elektrisk fremdriftssystem fra ABB som øker effektiviteten med 10 prosent. Illustrasjon: Oceanco.

Et nytt og unikt superyacht-konseptet fra et ledende verft og designkonsortium, er allerede en faktor i innovativ CRP Azipod®-fremdrift fra ABB



«Tuhura» skapte bølger da den nederlandske superyachtbyggeren Oceanco presenterte fartøyet på Dubai International Boat Show 2018. Den visjonære superyachten er resultat av et samarbeid mellom Lobanov Design Studio, båtarkitekt BMT Nigel Gee og interiørdesigner Achille Salvagni, forteller ABB i en pressemelding.



UTFORSKER Den 115 meter lange superyachten er breddfull av moderne teknologi, mens designen er inspirert av kanoer og uthulede trestammer fra tidenes morgen. Yachtens profil gir assosiasjoner til utriggerkanoene Polynesierne benyttet da de krysset Stillehavet på sine legendariske oppdagelsesreiser. Men i motsetning til urbåten skal «Tuhura» drives frem av ledende teknologi fra ABB.



Tuhura er et verb fra maori, og direkte oversatt betyr det å utforske. Båtens konstruksjon viser også at eierne har vært villige til å tenke utradisjonelt. Blant annet har de valgt ABBs kontraroterende Azipod fremdriftssystem for å matche det Oceanco kaller «båtens naturlig sjødyktige og lettmanøvrerte skrog» fra MBT Nigel Gee.



Hybrid kontraroterende fremdrift består av to propeller på midtlinjen som roterer i hver sin retning. Dette oppsettet utnytter rotasjonsenergien som er igjen i slipstrømmen fra fremdriftspropellen. Med CRP Azipod-løsningen betyr det at fremdriftseffektiviteten økes med ca. 10 prosent.



SYNERGI MELLOM SKROG OG PROPELL Selv om Superyachten «Tuhura» er i en klasse for seg, har ABB levert CRP Azipod-fremdrift siden 2004. Da leverte ABB løsningen til de to japanske hurtiggående fergene «Akashia» og «Hamanasu» fra Mitsubishi Heavy Industries.



– Hybrid CRP-systemet er naturlig effektivt og perfekt egnet til kanoformen. Det er en synergi mellom effektiviteten til skrogformen og propellsystemet, sier James Roy, leder for Yacht Design hos BMT Nigel Gee.



ENKELT OG AVANSERT En slik synergi passer til det faktum at Tuhura, under tatami-gulvene, det børstete teakinteriøret og de «primitive» organiske formene en toppmoderne superyacht som skiller seg fra andre gjennom bruken av fremtidsrettet teknologi. Alt er selvfølgelig ikke like skjult – båten inneholder blant annet en 360 grader kino og berøringskontroll på varme, ventilasjon og kjøling (HVAC), belysning, lyd og videosystemer. Den «smarte» båten har også adferdsbasert tilpasning av temperatur og musikk.



Mindre synlig, men like kritisk når det gjelder å koble det beste fra det gamle med det ultramoderne, er CRP Azipod-løsningen. BMT Nigel Gee's Roy beskriver dette som «et ekteskap mellom en yacht med et evolusjonært enkelt skrog og et evolusjonært avansert fremdriftssystem».