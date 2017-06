Nybyggingskontrakt til Fitjar

FDA ble etablert i 2002, og drives og eies av Keneth Larsen. Selskapet tilbyr et bredt spekter av tjenester til havbruks- og entreprenørnæringene. Flåten er moderne og består av fem fartøy (fire fra Moen Marin og ett fra FMV, Niklas , levert sommeren 2016). Det nye fartøyet får byggenummer 234 fra verftet, og blir rederiets sjette fartøy.– FMV234 får stor løftekapasitet (blant annet 150 tm kran) og mye dekksutstyr. Fartøyet vil kunne ta på seg en rekke ulike oppdrag, og gjennomføre effektivt og sikkert. Vi håper og tror FDAs slagord «God på overflaten – best under vann» blir forsterket når fartøyet kommer i drift høsten 2017, heter det i en felles pressemelding fra verft og rederi.Nybygget får hoveddimensjoner på 14,95 x 12,00 x 3,90 meter. Det skal designes og bygges komplett på Fitjar, og overleveres i august 2017.