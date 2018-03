Nybyggingskontrakt til Stadyard

Stadyard AS på Raudeberg har signert kontrakt med rederiet Stormhav AS på Sørøya i Finnmark om bygging av nye Stormhav.



Verftet har dermed fem nybygg i ordre for levering frem mot sommeren 2020, til en kontraktsverdi på ca. 540 millioner kroner.



Nybygget får verftets byggenummer 43, kommer det frem av en pressemelding.



Fartøyet skal leveres i oktober 2019. Stormhav er designet og utviklet av Seacon AS i Måløy med designbenevnelse SC28, og skal utrsustes for kombinert garn- og linefiske.



Nybygget får en lengde på 27,99 meter, bredde på 9,50 meter og dybde til hoveddekk på 4,60 meter. Fryse/iset lasteromskapasitet er oppgitt til 206 m3. Innredningen arrangeres for 14 personer.