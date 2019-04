Nybyggingskontrakt til Stadyard

Stadyard AS i Måløy har signert kontrakt med rederiet Selfjordbuen AS, et datterselskap av Sørheim Holding AS på Halsa i Nordland om bygging av nye Meløyfjord.



Nybygget får verftets byggenummer 45 og skal leveres i mars 2021, heter det i en pressemelding. Meløyfjord er designet og utviklet av Seacon as i Måløy med designbenevnelse SC45 og skal utrustes for snurrevad og not.



Rederiet er en gammel kjenning av både verft og designer, ettersom dagens Meløyfjord ble levert fra verftet i 2011 som bygg nr. 36, også den designet av Seacon.

Fartøyet får følgende hoveddata:

Lengde o.a.: 45,15 meter

Bredde: 11,00 meter

Dybde til hoveddekk: 4,70 meter

RSW-tankkapasitet: 499 m3

Brennolje: 185 m3

Innredning arrangert for 10 personer i 2 stk 2-mannslugarer og 6 stk 1-mannslugarer