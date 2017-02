Nybyggingskontrakt til Vard Brattvaag

En gledesmelding ble offentliggjort på Haramskonferansen i Brattvaag for noen minutter siden.

Kontrakt er inngått mellom Vard og Aker BioMarine om bygging av en krillbåt og kommunikasjonsdirektør i Vard, Hege Akselvoll, kunne fortelle at det er Vard Brattvaag som skal stå for byggingen av det nye fartøyet.

– Det nye krillfartøyet vil bli utstyrt med den siste og mest avanserte teknologien, sier Webjørn Eikrem, EVP Production and Supply Chain i AkerBiomarine. Han sier videre at alle planer og spesifikasjoner er utviklet i samarbeid med fiskere fra Aker BioMarine og ingeniørene i Vard. Fartøyets operasjoner vil bli energieffektive, også med kapasitet for bio-raffinering i prosesseringen av den rå krillen mens fartøyet er i Antarktis.

Leveringen er satt til 4. kvartal 2018 og skroget skal bygges ved Vard Tulcea i Romania. Fartøyet vil bygges med det nye VARD 8 10 designet som er spesielt utviklet for operasjoner i Antarktis. Fartøyet blir 130 meter langt og 23 meter bredt.

Konsernsjef i Vard Roy Reite sier i en kommentar at dette er et svært viktig fiskeirprosjekt som vi virkelig ser frem til å arbeide med.