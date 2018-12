To nye hybridferjer til FosenNamsos Sjø

Lagatun er den første av de nye ferjene. Foto: Geir Magne Sætre.

FosenNamsos Sjø har nå overtatt begge de to nye plug‐in hybridferjene som skal settes inn i sambandet Flakk – Rørvik. MF Lagatun ble overtatt i går torsdag 29. november og MF Munken fredag 30. november.



Ferjene er designet av Multi Maritime og utrustet ved Myklebust Verft i Gursken. Med byggingen av disse fartøyene har Myklebust Verft og deres underleverandører levert et produkt som miljømessig har de aller nyeste og beste løsningene, sier daglig leder Inge‐Jonny Hide i Myklebust Verft.



Så snart været tillater det vil ferjene sette kurs for Trondheim hvor den siste klargjøringen og opplæring av mannskapene skal gjøres. Begge ferjene skal settes inn i ordinær drift fra 1. januar 2019.



DE BESTE LØSNINGER Miljømessig får ferjene den aller beste løsningen.

– Sambandet får Norges kraftigste ladestasjoner på begge sider, noe som betyr at mesteparten av energien som kreves for å drive fergene kommer fra strømnettet. Energien som på kort tid skal overføres til batteriene, overgår tidligere løsninger, sier administrerende direktør i FosenNamsos Sjø, Grete Fuglem Tennås.



Dette er et teknologisk vendepunkt innen norsk ferjedrift, og rederiet er stolt over å ha på plass nye batteridrevne ferjer.



HYBRIDLØSNING Årlig skal ferjene trafikkere sambandet 27.000 ganger, og i et så trafikkert samband er tiden ved ferjeleiet kort. – Med bare 4‐5 minutter ved kai, vil det i noen tilfeller være krevende å få overført tilstrekkelig med energi.



– Vi har derfor mulighet til å lade batteriene ombord med moderne lavutslipps diesel‐aggregat. Disse har også mulighet til å gå på biodiesel, som gir enda høyere miljøgevinst, sier Fuglem Tennås.



SUPERLADING Anlegget leverer 4,5 megawatt, mens en hurtiglader for el‐bil leverer 0,12 megawatt.



– Vi erveldig glade for at AtB og Trøndelag fylkeskommune har lagt til rette med god infrastruktur på land. – Det viser at fylkeskommunen satser seriøst i arbeidet med det grønne skiftet, og innfrir myndighetenes ambisiøse mål om lav‐ og nullutslipp innen ferjedrift, sier hun.



Ferjene er utstyrt med navigasjonssystemet Autocrossing fra Rolls‐Royce. Systemet bidrar til lavere energiforbruk gjennom å analysere data fra radar, kompass, GPS og vindmåler. Systemet sørger så for at akselerasjon, pådrag og seilingskurs til enhver tid blir optimal. Kapteinen må selv overta navigasjonene til og fra kai.



PANORAMA FosenNamsos Sjø har også gått ut over anbudskravene og blant annet valgt å bygge en 360 graders panoramasalong over bildekket.



– Tilbudet til passasjerene og særlig pendlerne blir dermed godt tatt vare på, og vi ønsker å gjøre overfarten så attraktiv som mulig, sier hun. Salongen har sitteplasser til 390 passasjerer, noe som er langt utover kravene fra

Sjøfartsdirektoratet.



SIKKERHET PÅ BILDEKK For å unngå sjøsprut på bildekket, har ferjene et spesialdesignet sprutvisir som dekker mer enn 3 meter over bildekket. Fartøyenes maskinkraft gjør det mulig å betjene sambandet i de aller fleste værforhold. For gående og bevegelseshemmede, er det en egen gangsone uten hindringer på 1,2 meter fra baug til baug for enkel adkomst til fergenes fasiliteter.



FNS vant anbudet for strekningen Flakk‐Rørvik med oppstart 1. januar 2019, og har operatøransvar for strekningen på kontrakt med AtB som oppdragsgiver. Ruteinformasjon og øvrig informasjon for sambandet er tilgjengelig på atb.no.



Les omtale av ferjene i Maritimt Magasin nr. 1 – 2019 I januar.



Prosjektleder Tor-Inge Nordmo fra Myklebust Verft og prosjektleder og teknisk sjef Joachim Ofstad Ness fra FosenNamsos Sjø AS som foretar flaggbytte. Foto: FosenNamsos Sjø.