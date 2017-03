Nye kjemikalietankere til Odfjell

Odfjell øker og fornyer flåten sin. Foto: Odfjell

Odfjell SE melder i dag at selskapet har signert langsiktige befraktningsavtaler med to nye kjemikalietankere.



Fartøyene skal bygges i Japan, ved verftet Shin-Kirushima, heter det i en pressemelding fra bergenske Odfjell.



Avtalen er gjeldende for minimum åtte år, og omfatter to skip på hhv. 35,500 dw tonn og 28 lastetanker i rustfritt stål. Skipene er planlagt for levering i 4. kvartal 2018 og 1. kvartal 2019.



– Vi er svært fornøyde med denne avtalen. Den vil tilføre skip av høyeste kvalitet til flåten, øke Odfjells handelseffektivitet og fleksibilitet overfor våre kunder, og sørge for at vi kan fortsette å tilby førsteklasses service fremover, sier Kristian Mørch, CEO i Odfjell SE, i pressemeldingen.



Avtalen er i tråd med Odfjells nye strategi som ble lansert i februar, hvor selskapet kunngjorde sine mål for flåtefornyelse og -vekst.



Odfjell Gruppen er en ledende leverandør av sjøtransport og lagring av kjemikalier og annen flytende spesiallast. Flåten er i dag på rundt 76 skip, som opereres både globalt og regionalt.