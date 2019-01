Nye kontrakter til DOF

Skandi Hercules

DOF har inngått to nye kontakter, en for Skandi Gamma og en for Skandi Hercules. Dette kommer i tillegg til flere andre kontrakter rederiet sikret seg like før jul.



For Skandi Gamma, en PSV bygget ved Søviknes i 2011, gjelder det en toårig kontakt for det rederiet beskriver som en større operatør i Nordsjøen. Kontrakten løper fra tredje kvartal i år.



Skandi Hercules skal inn i et større oppdrag i Layang-feltet ved kysten av Malaysia. Kontrakten er mellom Yinson Energy og DOF Subsea Asia Pacific Region. DOF skak yte transport og service under posisjonering og ankring av FPSO Helang på feltet. Kontrakten omfatter prosjektledelse, engineering, tauing og ankring, og skal være sluttført i tredje kvartal i år.



Adm. dir. Mons S. Aase I DOF Subsea sier I en kommentar at man ser frem til å arbeide med Yinson for å levere et trygt og effektivt prosjekt.



Skandi Hercules er et ankerhåndteringsfartøy som ble levert fra Aukra i 2010- Det var tredje skip i en serie på fire til rederiet.



Skandi Gamma