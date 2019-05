Nye kontrakter til Havila

Havila Aurora

Havila Shipping AS har tegnet kontrakt med Axxis Geo Solution for to av sine PSV-er. Det gjelder Havila Aurora og Havila Fortune.



For Havila Aurora løper kontrakten i seks måneder, med fire opsjoner hver på tre måneder. Fartøyet startet oppdraget allerede i løpet av mai.



For Havila Fortune blir den eksisterende kontrakten forlenger med seks måneder fra slutten av juni. Også her er det avtalt fire opsjoner hver på tre måneder.



Havila Fortune ble levert fra Havyard Tomrefjord i desember 2008, og er av type MT6009 Mk II fra Marin Teknikk. Opprinnelig var det Trico Supply som skulle ha skipet, men de trakk seg fra kontrakten i forbindelse med konkursen ved Havyard Solstrand. Deretter overtok Havila, kunne Maritimt Magasin fortelle da skipet ble omtalt som nytt.



Havila Aurora er av samme type, og ble levert fra Havyard Tomrefjord i begynnelsen av mai 2009.



Havila Fortune