Nye kontrakter til Solstad

Solstad Offshore forteller om flere kontakter for sine fartøy. Equinor UK Limited har erklært en ett års opsjon på eo at Solstads PSV-er, mens et tredje fartøy også har fått ny kontrakt.



De to som skal arbeide for Equinor er Sea Frost og Sea Falcon, begge bygget I 2013 med PX105-design. De vil være under konteakt frem til henholdsvis juli 2020 og november 2020, med mulighet for forlengelse.



I tillegg til dette er det tegnet kontrakt for Sea Surfer med en ikke oppgitt kunde. Kontrakten gjelder for tre måneder, men mulighet for forlengelse. Sea Surfer et også med PX105-design, og er bygget i 2014.