Nye krav for å hindre «spøkelsesfiske»

Krav om påmelding til fisket

Blåsen skal merkes med navn, adresse og registreringsnummer.

Teinene skal røktes minst én gang i uka.

Påbudt med nedbrytbar bomullstråd i fluktåpningen.

Fluktåpningen for hummerfiske er Ø60 mm og for krabbefiske er kravet Ø80 mm.

Maks 10 teiner per båt

Minstemålet i hele landet er på 25 centimeter, og et maksimalmål på 32 centimeter gjelder langs Skagerrakkysten.

Hummer med rogn er totalfredet

Hummersesongen for fritidsfiskere varer fra 1. oktober til 30. november. Fra Møre og Romsdal og nordover kan du fiske til og med 31. desember.

1. oktober går startskuddet for årets hummerfiske. For å sikre bestanden av hummer, har Fiskeridirektoratet innført noen nye regler, ifølge det oppdragsfinansierte nyhetsbyrået Newswire.– Fra i år av skal hummerteiner ha biologisk nedbrytbar tråd. Blir teinene liggende lenge i sjøen, råtner tråden og fangede dyr kan komme seg ut, forteller seniorrådgiver Trond Ottemo i Fiskeridirektoratet, som har vært saksbehandler for de nye treglene.I tillegg kommer kravet om at teinene skal røktes minst én gang i uka.”Spøkelsesfiske” kalles det når fiskeredskaper fanger fisk, hummer og krabber uten at redskapen blir tatt opp. Synderne er ikke alltid fiskerne selv, men tjuvfiskere som stjeler fangsten og kapper linene.– Bare i sjøen rundt Askøy ligger et par tusen forlatte teiner. Det viser tellinger som Askøy Sportsdykkerklubb har gjort. Jeg tør ikke tenke på hvor mange som totalt sett befinner seg langs norskekysten, sier Kurt Kristiansen, styremedlem i Naturvernforbundet og leder for den frivillige organisasjonen Vi rydder Askøy.Han beskriver spøkelsesfisket som en evig runddans.– De forlatte teinene fylles med dyr som etter hvert dør og blir mat for andre dyr, som igjen fanges og dør og blir spist av andre, og slik kan det fortsette, kanskje i flere tiår, sier Kristiansen.De nye reglene vil bidra til å redusere problemet med spøkelsesfiske, tror han.