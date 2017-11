Nye Sander Andre snart klar

Nye Sander Andre er utrustet hos Larsnes Mek. Verksted. Foto: Larsnes Mek. Verksted

Sander Andre, med byggenummer 58 fra Larsnes Mek. Verksted, nærmer seg levering til Mirsel AS fra Sørvågen i Lofoten.



Designet er utført av Naval Consult AS, i tett samarbeid med Kristian Benonisen i rederiet, Einar Tore Esaiassen i Maritime Competence og Jarle Gunnarstein i Larsnes Mek. Verksted. Skroget er bygget i Polen.



Nybygget er et snurper/snurrevadfartøy, som skal fiske pelagisk makrell og sild, i tillegg til å være rigget for levende torsk. Total lastekapasitet er på 420 m³.



Les mer om Sander Andre i Maritimt Magasin nr. 1 2018.