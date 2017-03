To nye til Odfjell

Odfjell SE melder i dag at selskapet har signert en intensjonsavtale for ytterligere to kjemikalietankere med tanker i rustfritt stål. Intensjonsavtalen er inngått med det kinesiske verftet Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) CO., LTD.



Intensjonsavtalen omfatter to kjemikalietankere på 38,000 dwt med 40 tanker i rustfritt stål og lastekapasitet på ca. 45,000 cbm, heter det i en pressemelding fra det norske rederiet.



I løpet av de siste årene har Hudong-Zhonghua Shipbuilding levert flere store kjemikalietankere med rustfrie lastetanker, og verftet anses som ett av svært få kinesiske verft som oppfyller Odfjells kvalitetskrav for bygging av avanserte kjemikalietankskip. Kapitalforpliktelsene ved denne intensjonsavtalen er om lag USD 116 millioner. Avtalen inkluderer også opsjoner.