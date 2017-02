Nytt design frå Ulstein

Illustrasjon av SOUL i arbeid. Illustrasjon: Ulstein/SeaOwls

Strukturoppsettet er korsforma, og designløysinga er 10 prosent lettare i vekt enn vanlege jack-up-fartøydesign, slår Ulstein Group fast i ei pressemelding.



Det nye med SOUL er at beina er dreia 45 grader, slik at eitt bein er plassert framme og eitt bak, og eitt på kvar langside. Med dette arrangementet blir vekta til stålstrukturane kraftig reduserte. Ein kan då bygge større skip, ta større dekkslast og med ei lavare stålvekt, kjem det fram av pressemeldinga.



Dei vanlege jack-up-fartøya har jack-up-beina i dei fire hjørna av skipet. Det gjer at det blir vanskeleg å konstruere skip over ein viss storleik og med design for å klare høge dekkslastar.



Skipet har ei høgkapasitetskran, og dette bidreg til at operatørane med dette fartøyet kan nå nye nivå når det gjeld utbygginga av offshorevindparkar.



Konseptet tek sikte på å installere neste generasjons vindturbinar (10-12 MW) på same tid som ein i dag brukar på å installere 6-8 MW-turbinar. Dette gir dermed gevinst på effektiviseringa.



SeaOwls, som har samarbeida med Ulstein om SOUL-konseptet, spesialiserer seg innan tekniske løysingar og innovative konsept for mobile offshore-einheiter, og særleg jack-up.