Nytt inspeksjonsfartøy fra Maritime Partner

I juli ble Eir overlevert fra Maritime Partner AS til Norwegian Rig Shuttle AS, Gulen. Det hurtiggående oppsynsfartøyet er verftets byggenummer 2096. Design er av type Alusafe 1500 MPV fra Maritime Partner.

Eir er Fiskeridirektoratets nye inspeksjonsfartøy. Nybygget er tuftet på verftets eksisterende Alusafe 2000 MPV-skipsdesign, men tilpasset og skreddersydd for direktoratet sine behov. Båten opererer primært langs norskekysten innenfor fiskerigrensen på fire nautiske mil, og er sertifisert for liten kystfart.



Norwegian Rig Shuttle (NRS) leverer blant annet maritime tjenester til vedlikeholdsoppdrag, sleping, person- og godstransport til fortøyde rigger. Den nye båten er den andre fra Maritime Partner i rederiets flåte, etter at søsterfartøyet Rind ble levert i februar (MM 05/18). NRS vant i fjor det offentlige anbudet og inngikk kontrakt med Fiskeridirektoratets regionskontor i Tromsø, angående ny oppsynsbåt. Kontrakten har en varighet på tre år fra januar 2018, samt en opsjon på videreføring (1 + 1 år). NRS stiller båt og skipper til rådighet, mens Fiskeridirektoratet stiller med inspektører. Les hele omtalen her.

