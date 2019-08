Nytt servicefartøy fra Amar Shipping

Mar Fortune er bygd om fra supply til servicebåt. Foto: Amar Shipping

Mar Fortune er den andre av to supplybåter som det norske rederiet Amar Shipping har bygd om til moderne servicefartøy for oppdrettsnæringen.



Under neste ukes Aqua Nor vil Amar Shipping være tilstede på Skansen i Trondheim og vise frem sitt nye servicefartøy, heter det i en pressemelding. Mar Fortune var opprinnelig en liten supplybåt bygd i 2002, men har etter nedgangen i oljesektoren blitt solgt videre. Nå har Amar Shipping totalrenovert fartøyet med ny innredning, elektronikk og utstyr.

Fra supply til service For å gjøre Mar Fortune om til et toppmoderne servicefartøy, har båten fått en real make over. På dekk er det montert nytt dekksutstyr fra SHM AS, blant annet Effer Marine-kraner på 175 t/m og 125 t/m, samt ankerhåndteringsvinsj med 40 tonn trekkraft og tension-kontroll.

Videre er båten utrustet med utstyr for fortøyningsarbeid: 25 tonn platelås, 50 tonn haikjeft og 25 tonn taupinner, hekkrulle, 15 tonn sidemonterte taupinner, og 20 tonn aktermontert taulås. Det er det installert en 3x65 kW HPU og et felles kontroll- og sikkerhetssystem. Båten er klargjort for en A-ramme på 40 tonn.



Elektronikken er levert av Vico AS, og fartøyet er utstyrt med DP. Under dekk er det to maskinrom hvor det ene er tiltenkt fremtidige kontrollsystemer for dekksutstyr som utstyr for avlusing, ROV etc. I det andre maskinrommet er det en generatorpakke på 2x300 kW 440V i sync fra Volvo Penta/Stamford. Arbeidsdekket er på 150 kvadratmeter. Fremdriftsmaskineri består av 2xCat 3508B, en baugtruster på 272 kW og hekk-truster på 195 kW. Hjelpemotorer er to Cat 3306.



Tidligere har Amar Shipping utrustet søsterskipet Mar Placentia på samme måte. Dette skipet er solgt videre til Cooke i Canada, som i disse dager er i avslutningsfasen på installasjon av Optilicer ombord. Cooke har fra før Miss Mildred, som er et skip av samme type og design levert av Amar Shipping med Thermolicer om bord.

Nybygg fra Fitjar Mek – Amar Shipping er et norsk rederi som skaffer tonnasje til ulike formål og leverer komplette skip ferdige til å utføre oppdrag for kunder over hele verden. Selskapet har i dag ett skip under bygging på Fitjar, en 28 meter lang høstingsbåt med 200 kubikk tankkapasitet. Skipet er forventet levert i begynnelsen av 2020, forteller Bjørn M. Apeland fra Amar Shipping.

Fra broen til den ombygde båten. Foto: Amar Shipping Rederiet har et fartøy under bygging hos Fitjar Mek. Verksted, en 28 meter lang høstingsbåt med antatt levering tidlig i 2020. Illustrasjon: Fitjar Mek/Heimli/Amar Shipping