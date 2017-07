Odd Lundberg signerer med Karstensens

Nye Odd Lundberg. Illustrasjon: Karstensens Skibsværft

Odd Lundberg AS, fra Gratangen i Sør-Troms, har inngått kontrakt med Karstensens Skibsværft. Det danske verftet skal designe og bygge en ny 69,99 meters kombinert snurper/tråler.



Odd Lundberg AS eier og driver i dag en 59 meters snurper/tråler med samme navn; Odd Lundberg. Dette fartøyet ble bygd i 2003, og skal legges ut for salg, går det frem av en pressemelding fra verftet.



Rederiet driver med kombinert trål- og notfiske, hvor trålfisket primært består af tobis og kolmule. Øvrig fiskeri etter primært sild og makrell drives med not. Det nye fartøyet skal drives efter samme prinsipper.



Karstensens og Odd Lundberg har jobbet sammen i en årrekke, i forbindelse med reparasjon og vedlikehold av eksisterende skip.



Design, innretning og arrangement er blitt til i et tett samarbeid mellom verft og rederi. Sikkerhet og arbeidsforhold er tatt i vare, blant annet ved at nybygget vil få hele lastedekket vanntett med vanntette skipssider. Det øker sikkerheten, og fribordet økes med nærmere tre meter, i følge pressemeldingen.

Vinsj-anlegg og fiskepumpeanlegg skal være elektrisk drevet.



Rapp Marine og Brunvoll Volda er blant de norske selskapene på leverandørlisten.



Nybygget skal leveres i juni 2019.

Illustrasjon: Karstensens Skibsværft