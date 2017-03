Odfjell SE øker flåten

Odfjell utvider flåten.

Odfjell SE melder i dag at selskapet har inngått langsiktige bareboat leieavtaler for to nye kjemikalietankere. Selskapet utøver også kjøpsopsjon på ett skip. Avtalene er i tråd med selskapets strategiske mål for flåtefornyelse og -vekst.



Leieavtalene er inngått for en minimumsperiode på ti år, og omfatter to skip på 36.000 dw tonn med 28 tanker i rustfritt stål. Skipene bygges i Japan, og skal leveres i 4. kvartal 2019 og 2. kvartal 2020, kommer det frem av en pressemelding fra rederiet.



– Disse leieavtalene er ytterligere tiltak for å fornye vår flåte av store, sofistikerte kjemikalietankskip. Vi mener dette er et gunstig tidspunkt for å inngå langsiktige leieavtaler, og et kapitaleffektivt bidrag til å fornye og styrke vår flåte, sier Kristian Mørch, administrerende direktør i Odfjell SE.



Odfjell SE melder samtidig at selskapet utøver kjøpsopsjonen for Bow Architect, en 30.000 dw tonn kjemikalietanker med 28 tanker i rustfritt stål, bygget i 2005. Kjøpesum er ca. USD 16,7 mill. Odfjell har hatt langsiktig leieavtale for skipet siden 2005.



I februar annonserte Odfjell inngåelsen av langsiktige innleieavtaler for to 35.500 dw tonn kjemikalietankere, også disse med 28 tanker i rustfritt stål. Leieavtalene vil løpe i minimum åtte år. Skipene skal bygges ved verftet Shin-Kurushima i Japan, og leveres i 4. kvartal 2018 og 1. kvartal 2019.



De nye leieavtalene og kjøpet av Bow Architect er i tråd med Odfjells strategi som ble lansert i februar, der selskapet kunngjorde sine mål for flåtefornyelse og -vekst, avslutter pressemeldingen med.