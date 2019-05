Offshorerederi etablerer seg i Ålesund



– Horizon Maritime er meget tilfreds med å kunne informere om at overtakelsen av tidligere Bourbon Arctic nå er gjennomført. Under sitt nye navn Horizon Arctic vil skipet fortsatt være blant verdens mest moderne og teknisk avanserte multifunksjonelle offshore fartøy, heter det i en pressemelding. Horizon Maritime er opprinnelig et canadisk selskap med lang erfaring innen offshore- og marine operasjoner i arktiske- og andre utfordrende områder.– Horizon Arctic tar sin naturlige plass i Horizon Maritimes stadig voksende flåte av spesialfartøy egnet for arktiske og værharde områder og vi er spesielt tilfreds med at dette enestående skipet nå gjøres tilgjengelig for våre kunder som møter stadig økende utfordringer i Nordsjøen, Norskehavet, Barentshavet og andre værharde strøk, uttaler Sean Leet, CEO i Horizon Maritime-konsernet i pressemeldingen. Bourbon Arctic ble bygget ved Vard Brattvåg i 2016 . Skipet, som nå altså heter Horizon Arctic, inneholder fortsatt det siste av moderne, sikre og energi-effektive løsninger. Rederiet nevner blant annet:- Inn til 307 tonn slepekraft og markedsledende vinsjekapasiteter- Miljøvennlig Clean Design klassenotasjon- Lav skrogmotstand og energi-effektiv diesel elektrisk /hybrid fremdriftsløsning- Høy isklasse på skrog og maskineri for arktiske forhold samt systemer for av-ising- 24 meter skrogbredde for god stabilitet og fleksibelt dekksareal- SPS (Special Purpose Ship) klassenotasjon og innredning av høy standard for 60 personerAnskaffelsen av Horizon Arctic markerer samtidig åpningen av selskapets nye avdeling i Norge, Horizon Maritime Offshore AS, lokalisert i Ålesund. Kontoret ledes av General Manager Børge Nakken, som har lang erfaring innen maritim bransje, blant annet gjennom mange år i ledelsen av Farstad Shipping.– Horizon Arctic har gjennom de senere år bevist sin stilling som et av de ledende fartøy innen offshore support. Skipet har vært kontinuerlig beskjeftiget siden det ble levert fra verft og kan vise til enestående statistikker på alle områder, ikke minst innen høy sikkerhet og lavt miljøavtrykk, uttaler Nakken.På avdelingen i Ålesund får Nakken også med seg Senior Technical Advisor Kåre Jostein Larsen, som har samarbeidet med Horizon Maritime siden 2016.Horizon Arctic ble nylig dokksatt ved Westcon Yards i Florø hvor skipet ble malt i Horizon Maritime sine farger og hvor eier- og navneskifte fant sted. Dokkingen ble gjennomført som et kort avbrudd i gjeldende kontrakt. Skipet har full beskjeftigelse i overskuelig fremtid.