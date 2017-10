Offshoreskip med batteridrift

Wärtsiläs energilagringssystem har potensial til å redusere drivstofforbruket med opptil 30 prosent under ulike operasjoner, og CO-utslippene kan reduseres med cirka 13 til 18 prosent per år – avhengig av skipets operasjonelle krav, i følge en pressemelding fra selskapet. Viking Princess kjører nå med en kombinasjon av en batteripakke for energilagring og tre LNG-drevne Wärtsilä-motorer. Den nye energilagringsløsningen gir nok balanserende energi til å dekke toppene i energibehovet, noe som resulterer i en mer stabil belastning på motorene.Teknologien ligner på den som brukes i hybridbiler, ved at den forhindrer motoreffekten fra å synke og bruker kraftoverskuddet til å lade batteriene på nytt når de har behov for det.Viking Princess ble bygd av Kleven Verft, og levert til Eidesvik i september 2012. Fartøyets gudmor er HKH Kronprinsesse Mette-Marit.