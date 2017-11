Økt aktivitet for Olympic Subsea

Olympic Subsea ASA rapporterer om økt aktivitet i tredje kvartal. For kvartalet har konsernet en EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)-margin på 37 prosent konsolidert og for Subsea på 46 prosent.



Tredje kvartal 2017 ga driftsinntekter på 200 millioner kroner og et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 74 millioner, opplyser selskapet i en pressemelding.



Etter av- og nedskrivninger, samt finanskostnader og skatt, hadde konsernet et underskudd på 36 millioner kroner.



– I et krevende marked bekrefter dette at grepene vi har gjort, er riktige. Bransjen og markedet er ennå ikke oppe av bølgedalen, men vi begynner nå å se effekten av at vi rendyrker vårt «blue energy»-konsept innen subsea og fornybar. I et 12-måneders perspektiv ser vi positivt på situasjonen, uttaler styreleder Stig Remøy i pressemeldingen.



Rendyrket subsea

Etter restruktureringen av Olympic-konsernet i februar i år, ble rederiets 11 subsea-skip lagt inn i det nye selskapet Olympic Subsea ASA, et rendyrket subseaselskap med fleksible fartøy som blant annet er svært godt egnet til oppdrag innenfor fornybar. Ved utgangen av tredje kvartal var 10 av 11 fartøy i virksomhet innenfor fornybar energi og subsea.



Opptur med fornybar

I Olympic Subsea ASA, som ble etabler i februar i år, ser de at markedet for fornybar energi har økt.

– Vi forventer også gradvis bedring innenfor for subsea på grunn av stabil oljepris og lavere break-even for oljeselskapene. På kort sikt regner vi imidlertid med et sesongmessig svakt marked med lav etterspørsel og høyt tilbud. Dette vil medføre midlertidig opplag for enkelte skip. Vi ser positivt på situasjonen i det lange perspektivet men vil vi være opptatt av å gjøre de riktige kostnadsmessige tiltakene de neste månedene, sier Remøy.



I datterselskapet Olympic Ship er det i november inngått avtale om salg av PSV fartøyet Olympic Progress til vietnamesisk kjøper. Dette vil ha mindre regnskapsmessig effekt.