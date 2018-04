Olympic kontraherer ny tråler

Reder Stig Remøy har kontrahert en ny Rolls-Royce-utviklet tråler fra et tyrkisk verft. Fartøyet vil ha norsk utstyr og leveranser for cirka 150 millioner kroner, mye av det fra leverandører fra rederiets lokalsamfunn på Sunnmøre.



Olympic har bestilt en ny tråler ved Cemre Shipyard, med levering i januar 2020. Rederiet har opsjon på ytterligere ett fartøy fra samme verft, kommer det frem av en pressemelding.



– Dette er en ny og moderne generasjon av trålere, der planleggingen har foregått under konseptet «smartere, grønnere og sikrere». Med vekt på lavt energibruk og reduserte utslipp føyer båten seg inn i vår strategi om bærekraftig havbruk. Rolls-Royce har hatt en sentral rolle i utviklingen, og vi har lagt vekt på at mye av utstyret om bord skal komme fra lokale leverandører, sier Remøy i pressemeldingen.



Tråleren er på ca 70 meter og vil være full-elektrifisert, med siste teknologi i alle ledd og med katalysatorer som begrenser utslipp av miljøgasser. Til sammen gjør det tråleren både ekstremt energigjerrig og miljøvennlig, ifølge pressemeldingen, der det ramses opp:

Hybrid fremdriftsanlegg – HSG

PM energieffektive trålvinsjer

Promas styresystem



Den nye tråleren er bygget for operasjon i arktiske farvann og har fiskerettigheter og behandlingskapasitet for både hvitfisk og reker. Kompetansen fra Rimfrost vil bli brukt til behandling av biprodukt. Fartøyet er en erstatning for dagens Nordøytrål, som ble bygget i 2001.