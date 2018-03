Olympic og Reach inngår langtidskontrakt

Olympic Subsea ASA har inngått avtale med Reach Subsea ASA om en toårig utleie av Olympic Challenger.



Avtalen inkluderer en opsjonsmulighet for ytterligere ett års leie, kommer det frem av en pressemelding fra Olympic.



Kontrakten starter i april, og Reach skal benytte fartøyet til en rekke ulike oppgaver innen inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner av subsea-installasjoner, samt til arbeid innen fornybar-prosjekter.

Olympic Challenger ble bygget i 2008 av daværende Aker Yards Aukra, og er et fleksibelt fartøy for blant annet lett konstruksjonsarbeid, inspeksjons- og reparasjonsarbeid innen subsea, støttefartøy for ROV (remotely operated vehicle), samt velegnet for nautiske fornybarprosjekter. Fartøyet er på 3900 dødvekttonn, har en lengde på 105 meter, arbeidsdekk på 1000 kvadratmeter og er utstyrt med en 250-tonns subsea-kran.

– Olympic Subsea har i lengre tid valgt ikke å inngå langsiktige kontrakter i et dårlig marked. Når markedet nå tar seg opp, har vi derfor stor kapasitet der vi raskt kan innfri kundenes behov innen subsea og fornybar-sektoren, kommenterer styreleder Stig Remøy i Olympic Subsea.