Ombyggingskontrakt til Baatbygg AS

Baatbygg skal gjøre to dieselferjer om til helelektriske batteriferjer.



Fjord1 har inngått kontrakt med Baatbygg AS for ombygging av MF Storfjord og MF Julsund. Begge bygges om fra dieselmekanisk til helelektrisk drift, samtidig som ferjene skal tilpasses til nye samband og regelverk, heter det i en pressemelding fra Baatbygg.



Siemens er systemintegrator og står for leveranse av batterisystem, automasjon, elektriske fremdriftsmotorer, Power Management og IAS.



– Det er svært gledelig at Fjord1 velger norske verft og utstyrsleverandører for disse ombyggingene, prosjektene vil gi positive ringvirkninger for både lokale og regionale leverandører, sier Kjell Inge Sjåstad, administrerende direktør hos Baatbygg.



Ombyggingen skal skje ved Baatbyggs verft på Raudeberg i Måløy, og skal gjennomføres i tidsrommet April-Oktober 2019.



Baatbygg har med over 70 års drift posisjonert seg som et viktig verft for ombygging, reparasjon og utrustning av fartøy innenfor fiskeri, offshore og seismikk.