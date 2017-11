Omstilling er krevende

Tore Ulstein delte sine erfaringer med omstilling i den marine sektoren med Verftskonferansen. Foto: John Inge Vikan

Omstilling gir mange utfordringer. En er hvordan man skal klare å investere i nye markeder og nye produkter samtidig som man ser at kostnadene renner ut. Dette var noe av budskapet fra Tore Ulstein, da han innledet nettopp omkring temaet "Omstilling" under andre dag av Verftskonferansen i Ålesund.



Mange vil kanskje si at nettopp Ulstein-gruppen er en av de aktørene som har maktet omstillingen etter at bunnen falt ut av offshoremarkedet, blant annet kunne verftet offentliggjøre en ny kontrakt på et ekspedisjonscruiseskip underveis i konferansen.



– Og vi står midt inne i omstillingen, og det betyr mange harde tak, sa Ulstein. Han viste også til at da man så at offshoremarkedet gikk nedover, var det nødvendig å se etter nye satsingsområder.



– Det er for så vidt ikke noe nytt, Ulsteins historie viser nettopp hvordan vi har startet med fiskefartøy, gått over til ferjer da transportnæringen gikk fra sjø til vei, tilbake til fiskeri før vi fikk mange år med offshorefartøy. Nå ser vi på nye markeder, sa han, og nevnte både offshore vind, mindre cruiseskip og andre områder som spennende.



– Vi så at vi måtte omstille oss, men spørsmålet er da alltid til hva?



Han viste også til at det vil komme mange muligheter knyttet til havrommet i årene fremover. Og han nevnte også et interessant poeng knyttet til nye selskaper som Uber og AirBNB: Dette er noen som har hatt stor suksess på områder som de ikke har hatt noen tilknytning til tidligere, men der man har sett muligheter til å lage nye løsninger som dekker behov i markedet.



Innledningen fra Tore Ulstein ble fulgt opp av et foredrag fra Linn Skundberg Jensen fra X2Labs om hvordan mulighetene i havrommet ser ut – sett utenfra.



Deretter fikk konferansedeltakerne en spennende paneldebatt der også Rune Garen fra Rolls-Royce, Hans Petter Hildre fra NTNU, Vegar Johansen fra SINTEF Ocean, Anne Kjersti Fahlvik fra Forskningsrådet og Harald Tom Nesvik, tidligere stortingsrepresentant fra FrP og ny fylkesmann i Møre og Romsdal deltok.