ONS sitt hovedtema i 2018 er klart

Leif Johan Sevland, ONS-sjef i Stavanger. Foto: ONS

"Innovate", eller å innovere, er hovedtemaet for neste års ONS i Stavanger.



Det offentliggjorde CEO Leif Johan Sevland og programdirektør Ingvild Meland i dag i en pressemelding.



– Med hovedtemaet tar vi sikte på å sette retningen for diskusjonene på våre syv konferansearenaer, og å ta opp relevante utfordringer og muligheter for energibransjen, sier konsernsjef for ONS, Leif Johan Sevland.



Messens hovedtema pleier å gi inspirasjon til utstillerne og deltakerene, når de skal planlegge deres konsept på standene. Tema på ONS i 2014 og 2016 var "Changes and transition", endring og overgang.



"Det er en ting som hele energibransjen har til felles: Vår tilnærming til utfordringer. Uansett hva problemet er, vet vi at det er mulig å løse det - hvis vi innoverer.

Energibransjen har vist evne til å oppfinne seg selv igjen og igjen som et svar på hvilken utfordring som ligger foran. Utfordringene vi står overfor nå er kompliserte. De involverer plikten til å levere energi til verdens befolkning, men samtidig for å beskytte planeten. De innebærer ny teknologi, nye former for ledelse og nye forretningsmodeller. Så la oss innovere!" oppfordrer ONS-ledelsen i pressemeldingen.



I 2016, på forrige ONS i Stavanger, var det 65 178 deltakere. 1241 selskap fra 40 ulike land deltok.