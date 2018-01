Oppgraderer offshoreskip med batteri

Rolls-Royce leverer batteripakker til kinesiskbygde skip med RR-design. Illustrasjon: Rolls-Royce

Rolls-Royce Marine har inngått en ny kontrakt om levering av et energisystem med batteripakker til seks offshorefartøy (PSV’er) som er bygget av verftet Cosco Guangdong i Kina.



Leveransen inkluderer Energy Storage Container System (ESSU) som er utviklet i Norge, og innebærer også en oppgradering av detaljtegninger for skipsdesignet tilpasset de nye elementene. En oppgradering av systemet for Dynamisk Posisjonering (DP) og ACON kontrollsystemet er også med i avtalen. I tillegg skal Rolls-Royce levere sitt nye Energy Monitoring-system som gir komplett oversikt over skipets energiforbruk, heter det i en pressemelding.



Seks skip med design fra Rolls-Royce

Nylig annonserte SEACOR Marine Holding at selskapet har gått inn i et Joint Venture med China Cosco Shipping Group. Det nye selskapet, SEACOSCO, har tatt over åtte skip som per i dag ligger i opplag ved verftet.

Eierne bestemt seg for en miljømessig oppgradering av seks av de avanserte skipene med Rolls-Royce design, og ambisjonen er å få dem raskt ut i arbeid.



SEACOR er et offshoreselskap med hovedkontor i Louisiana, USA. Selskapet vil ha fullt driftsansvar for de nye skipene som de nå legger til flåten sin.

– Kombinasjonen av et velprøvd og avansert skipsdesign, gode forhold ombord for mannskapet og det innovative batterisystemet fra Rolls-Royce gir oss fartøy som vil bli lagt godt merke til i offshoremarkedet verden over, sa CEO i Seacor, John Gellert i en pressemelding fra rederiet da de annonserte overtakelse av skipene.



Wave Piercing

Skipsdesignet er UT 771 WP og har den karakteristiske «Wave Piercing» baugen. Baugen reduserer bølgemotstanden i grov sjø, noe som gir jevnere hastighet, redusert drivstofforbruk og økt sikkerhet om bord. I tillegg til skipsdesign har Rolls-Royce fra før levert en stor utstyrspakke til skipene som nå skal oppgraderes med et nytt og miljøvennlig energisystem.



Inntil i dag har Rolls-Royce levert eller i ordre batterisystemer til syv andre fartøy. Denne ordren til seks offshorefartøy med opsjon på ytterligere to, kommer i tillegg. Løsningene varierer i oppsett og størrelse avhengig av skipenes driftsprofil.



UT 771 WP-design. Illustrasjon: Rolls-Royce