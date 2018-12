Optimarin med Royal Caribbean-kontrakt

Grandeur of the Seas får system for rensing av ballastvann (BWT) fra Optimarin. Foto: RCI

Optimarin AS har signert kontrakt med Royal Caribbean International (RCI), om levering av systemer for rensing av ballastvann.



RCI er et av verdens største cruiserederi, og skal nå få USCG-godkjente BWT-systemer fra Optimarin installert på tre av sine flaggskip: Independence of the Seas, Mariner of the Seas og Grandeur of the Seas. De to førstnevnte har allerede fått på plass Optimarin Ballast System (OBS), mens på Grandeur of the Seas installeres det i løpet av 1. kvartal 2019.



– En avtale som denne, med en så velkjent aktør, er veldig spesiell. RCI er ledende innen cruisemarkedet, og disse skipene er noen av ”stjernene”i den globale flåten, sier CEO i Optimarin, Tore Andersen, i en pressemelding.

US Coast Guard-godkjenning Optimarin ble i 2016 det første selskapet i verden som fikk godkjent et system for ballastvannrensing om bord i skip som seiler i amerikanske farvann. Det gjorde utslag både i ordreboken og på driftsresultatet. 2017 ble Sandnes-selskapets beste år så langt. BWT-systemet deres er basert på filtrering og UV-bestråling. Filtrene fjerner cirka 80 prosent av organismene, og UV-bestråling tar seg av resten.

Fleksible BWT-system De tre RCI-skipene får naturligvis Optimarin sine USCG-godkjente system for ballastvannrensing. Systemene er modulære, noe som gjør at de kan monteres retrofit i nesten ethvert skip – uansett plassrestriksjoner. Optimarin har i følge pressemeldingen levert til alle mulige aktører, fra offshore til forsvarsfartøy, men har spesialisert seg på BWT-systemer til cruisesegmentet. Blant kundene som nevnes, er Hapag Lloyd, Fednav, GulfMark, Technip og den Nederlandske Marine. Selskapet har til nå levert rundt 700 av sine OBS-enheter, hvorav 250 retrofits.

Tore Andersen er CEO i Optimarin AS. Foto: Optimarin