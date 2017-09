Optimisme i Aberdeen

Alf Kristian Fjelldal og Robert Kolsing fra Gravity8. Foto: Kurt W. Vadset

SPE Offshore 2017, nummer 22 i rekken siden 1973, ble arrangert 5. – 8. september. Flere Maritimt Magasin snakket med på messen mente at den verste krisen er over, og man ser lys i enden av tunnelen.



Men man kunne også se at de tøffe tidene har satt sitt preg på oljebransjen.



En indikasjon på det, kan man lese ut fra tallmaterialet. De offisielle besøkstallene er ikke offentliggjort ennå, men antallet utstillere var rundt 1000, altså rundt 600 færre enn forrige messe i 2015. I år var det 196 ”nykommere”, som stilte ut i Aberdeen for første gang, mot 336 i 2015. Fem messehaller var satt opp og tatt i bruk, mens det tidligere har vært seks haller.



Men de fleste som var til stede på det som regnes som en av verdens ledende offshoremesser, var ved godt mot. Etter en litt treg førstedag, tok stemningen seg merkbart opp på messens andre dag. Det var såpass med folk at det ble trangt om plassen i messehallene, og en utstiller bemerket at dette var ”nesten som i gamle dager”.



En av ”nykommerne” blant utstillerne, var norske Gravity8 fra Steinkjer. Robert Kolsing var der sammen med Alf Kristian Fjelldal, for å presentere sin patenterte løsning for fallsikring.



– Med GravityLink tas 90 prosent av fallenergien opp. Vi er alene på markedet med denne type sikring, sa Kolsing til Maritimt Magasin.



Les mer om Gravity8 og annet stoff fra SPE Offshore i Aberdeen, i Maritimt Magasin nummer 10.



Paul Redfern, CEO i Norvalves, og CEO Kristian Karlsen i Fjell Subsea Products, mener pilene er i ferd med å peke oppover igjen i olje- og gassnæringen. Foto: Kurt W. Vadset Folksomt i messehallene i Aberdeen. Foto: Kurt W. Vadset