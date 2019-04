Oslo Havn KF bestiller elektrisk havnebåt

Oslo Havn KF bygger elektrisk nullutslipps miljøbåt.



Den nye el- arbeidsbåten skal holde havna ren, og er spesialdesignet for effektiv oppsamling av flytende søppel. Oslo får nå en av de mest miljøvennlige havnebåtene i verden, melder Oslo Havn på sin hjemmeside.



Båten bygges av Grovfjord Mek. Verksted, som tidligere har bygget verdens første fullelektriske oppdrettsbåt. Forventet levering er desember 2019, og kontraktssummen er oppgitt på 23 millioner.



Den nye miljøbåten erstatter Oslo Havns gamle miljøbåt «Pelikan», som i løpet av 30 års drift har plukket opp omlag 1500 tonn (1,5 millioner kg) søppel og drivgods fra havna.



– Den nye elektriske båten skal bidra til å holde havna ren og fri for søppel, uten selv å forurense luften. Båten vil også sørge for en sikker farled for alle skip og småbåter som ferdes i fjorden, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen, på hjemmesiden til Oslo Havn.