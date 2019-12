Otto Olsen AS kjøper NHS Transmisjoner

Otto Olsen AS har inngått en avtale om overtagelse av samtlige aksjer i NHS Transmisjoner AS. Produktillustrasjoner: Otto Olsen

NHS Transmisjoner AS er i hovedsak en leverandør av tilbehørsprodukter for hydrauliske og mekaniske transmisjoner, bl.a. akselkoblinger, mellomflenser, oljekjølere og splinehylser.

– Vi er glade for at de produkter vi har representert i 20 år vil leve videre i Otto Olsen AS. Vi er overbevist om at dette er til det beste for både oss og våre samarbeidspartnere, sier Harriet Nilsson i NHS Transmisjoner.



NHS vil inntil videre drive virksomheten som tidligere, men målet er at selskapet og dets ansatte skal fusjoneres inn i Otto Olsen AS i løpet av Q1 2020.



Produktene til NHS Transmisjoner vil utfylle og komplettere det eksisterende sortimentet til Otto Olsen, mener adm. dir. Kjetil Høgbakken. Selskapet er i dag en leverandør av tekniske produkter som tetninger, teknisk gummi, slanger, plast og transmisjonsprodukter.



– Denne sammenslåingen vil styrke vår posisjon som en sterk aktør i det norske markedet, og gi våre kunder tilgang til et bredere produktsortiment fra en og samme kilde, sier Høgbakken.