Overtar i Hvalpsund Net

Konsernsjefen i Mørenot, Arne Birkeland, overtar som leder av det nye datterselskapet Hvalpsund Net inntil videre. Foto: Mørenot.

Ved årsskiftet fratrer Peter Poulsen som administrerende direktør i Hvalpsund Net A/S. Mørenots konsernsjef Arne Birkeland (bildet) vil lede selskapet inntil permanent erstatter er på plass.



Peter Poulsen (77) har i 45 år ledet Hvalpsund Net, og vil fra nyttår tre til side. Han vil fortsatt være til disposisjon for selskapet som rådgiver frem til neste sommer. Mørenot, som kom inn som eier av Hvalpsund Net i august, og konsernsjef Arne Birkeland vil tre i inn i den operative ledelsen inntil en permanent erstatter er på plass.



- Peter har gjennom mange år jobbet frem et fantastisk flott selskap, med mange dyktige medarbeidere. På vegne av selskapets eiere, kunder og ansatte vil jeg rette et stor takk for innsatsen gjennom veldig mange år. Jeg får nå anledning til å ta dette videre, og det er en oppgave jeg går inn i med stor energi, sier Arne Birkeland, konsernsjef i Mørenot.



NATURLIG KONSEKVENS

Endringer i toppledelsen skjer som en naturlig konsekvens av oppkjøpet av Hvalpsund Net og arbeidet med å fullt ut integrere selskapet inn i Mørenot. Jobben videre innebærer å hente ut synergiene som ligger i oppkjøpet, inkludert bedre utnyttelse på tvers av produksjon, innkjøp, salgs- og markedsarbeid.



- Gjennom Hvalpsund kan vi nå levere totalløsninger på en helt annen måte enn før, noe som styrker begge organisasjonene. Hvalpsund har tilført oss bredere kunnskap og et større nettverk. Vi ser frem til å videreutvikle dette til glede for våre kunder, sier Birkeland.