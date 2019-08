Overtok skrog nummer 50 fra Cemre

Sjøsettingen av skrog 50 ble feiret med brask og bram og med gjester fra inn og utland. Foto: Cemre/Havyard

24. august sjøsatte Cemre Shipyard skroget til Havyard Ship Technology AS bygg nr. 144. Skroget skal nå slepes til Leirvik for utrustning, testing og ferdigstillelse, med planlagt levering til Fjord1 januar 2020, for deretter å gå inn i sambandet Sandvika – Edøya.



Med dette har Cemre bygd 50 skrog til Havyard, siden samarbeidet startet med at den første skrogbyggingskontrakten ble signert i august 2005.



Samarbeidet med det tyrkiske verftet Cemre har vært en avgjørende forutsetning for at Havyard har kunnet levere konkurransedyktige nybygg med topp kvalitet fra eget verft i Leirvik i Sogn, slår Havyard fast i en pressemelding.



Konsernsjef i Havyard Group ASA, Geir Johan Bakke, sier Havyard ikke hadde vært der de er i dag uten Cemre.



– Det har vært en fantastisk reise siden vi møttes første gang i 2005. Cemre var da et selskap som drev med maling av skip på andre verft, og hadde leid et område. Vi fant umiddelbart tonen og satte som målsetting at vi skulle samarbeide for alltid, men vi drømte ikke om at vi sammen skulle være der vi er i dag. Havyard bestod den gangen bare av verftet med 160 ansatte. Den utviklingen begge selskap har hatt siden 2005 ville ikke vært mulig uten det gode samarbeidet, og dette samarbeidet blir enda viktigere i fremtiden for å møte de store utfordringer norsk skipsbygging opplever i dag. Jeg og Orhan, som er største eier og sjef i selskapet er først og fremst venner og deretter forretningspartnere. Det er avgjørende når utfordringer oppstår, slik det ofte gjør i vår bransje, kommenterer konsernsjef Geir Johan Bakke.



Havyard har kontrakt på levering av ytterligere sju skrog fra Cemre, som i tillegg har seks fartøy av Havyard design under bygging, der de leverer komplett ferdige skip.

Fra venstre, konsernsjef i Cemre Shipyard, Orhan Güleck, konsernsjef i Havyard Group, Geir Johan Bakke og reder Per Sævik. Foto: Havyard/Cemre