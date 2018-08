Øwre-Johnsen ekspanderer

Stavanger-kontoret bemannes av Frank Peder Hansen. Foto: Øwre-Johnsen

Øwre-Johnsen åpner kontor i Stavanger.



– Vi er svært glade for å kunne formidle at vi fra og med høsten 2018 er permanent lokalisert med eget salgskontor representert ved vår filteravdeling. Etter over 50 år med filterløsninger i Norge har vi i dag en bra kundebase i Stavanger og omegn. Med denne etableringen ønsker vi nå å øke servicegrad og oppfølging av disse kundene, samt hente mer ut av et stort potensiale i Rogaland, heter det i en pressemelding fra Øwre-Johnsen.



Selskapet har en sterk posisjon i det maritime markedet, med sine med CJC- filterløsninger fra CC-Jensen. Med etableringen i Stavnager vil Øwre-Jonsen ytterligere styrke denne posisjonen, samt satse på andre segmentet i samme region.

– Spesielt vet vi at løsningene er svært god forretning for kunder i industri-produksjon samt maskin- og anleggsbransjen, står det i pressemeldingen.



Øwre-Johnsen as er et norsk handelsselskap med lange tradisjoner. Selsapet har agentur på ulike tekniske produkter innen pumper, automatikk, instrumentering, kjemikalier, oljefiltering med mer. Selskapet drives i dag av tredje generasjon og fyller 70 års-jubileum i år.



I 2017 ble det etablert salgskontor i Oslo for økt håndtering av markedet på Østlandet, og med etableringen i Stavanger er de nå tilstede på tre sentrale lokasjoner i Norge. Øwre-Johnsen as består i dag av 14 ansatte og omsatte i 2017 for 52 millioner kroner.