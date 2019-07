Özata bygger to nye norske fiskefartøy

Vea til Vea AS er designet av Sawicon. Illustrasjon: Özata/Sawicon

De to nye kontraktene til to vestlandsrederi kommer rett etter at verftet fikk oppdrag fra rederiet Vidjenes i Båtsfjord om et nybygg. Verftet har fra før et fiskefartøy for Vikanøy under bygging, og har derfor nå fire norske fiskefartøy i ordreboken.



NY VEA

Rederiet Vea AS fra Kopervik på Karmøy skal erstatte sin eksisterende Vea fra 2003 med et nybygg som er designet av Sawicon i Bergen. Båten blir 67,5 meter lang og skal utrustes både for tråling og ringnot. Dette blir bygg nummer 67 hos Özata.



NY RADEK

Det andre fiskefartøyet er det rederiet Nye Radek AS i Bekkjarvik i Austevoll som skal ha. Denne båten er designet av Kongsberg Maritime og er en pelagisk tråler på 48,6 meter. Den blir blant annet utrustet med 500 kubikkmeter RSW-tanker og skal klasses i DNV-GL.



Verftet har foreløpig ikke oppgitt overleveringstidspunkt for disse to nybyggene.

Radek til Nye Radek AS er designet av Kongsberg. Illustrasjon: Özata/Kongsberg