På plass i Iran

Totalt seks norske sjømataktører er tilstede på den tre dager lange messen, som under paraplyen Iran Agrofood ventes å trekke om lag 40.000 besøkende. Det er første gang Norges sjømatråd legger til rette for deltagelse på Iran Food + Hospitality Expo-messen, som bringer sammen 619 utstillere fra 24 land.– Denne reisen er et viktig del av Sjømatrådets strategi med å være en døråpner for næringen i nye marked. Vi har akkurat ferdigstilt vår markedsrapport for Iran, og vi ser stort potensiale for norsk sjømat i dette landet på sikt, forteller landansvarlig for nye marked i Sjømatrådet, Ingelill Jacobsen, i en pressemelding.

Opphevelsen av økonomiske sanksjoner i januar 2016 åpnet helt nye muligheter for handel med sjømat mellom Norge og Iran.

– Fersk norsk laks står her i en særstilling og er per i dag eneste ferske, importerte fiskeprodukt som er å finne på regulær basis. Våre undersøkelser viser samtidig at det er interesse blant iranske importører for norsk hvitfisk, og vi tror også at makrell kan ha et potensiale, sier Jacobsen.