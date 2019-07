På vei mot jomfruturen

Kun drevet av sine store batteripakker, seilte Roald Amundsen langs Sunnmørskysten på vei til Tromsø, der jomfruturen starter onsdag denne uken. Skipet er spesialbygget for å seile i noen av verdens mest krevende farvann, og er spekket med banebrytende grønn teknologi.

Batteripakkene skal blant annet brukes til å støtte lavutslippsmotorene. Det vil redusere CO2-utslippene med mer enn 20 prosent sammenlignet med andre cruiseskip av samme størrelse.

– Dette starter et nytt kapittel i maritim historie. MS Roald Amundsen er det første cruiseskipet i verden som kan seile på batterier, noe som virket uoppnåelig bare for få år siden. Med MS Roald Amundsen setter Hurtigruten en ny standard, ikke bare for cruisebransjen – men også resten av shippingindustrien, uttaler konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten, i en pressemelding.



– Roald Amundsen er designet og bygget med bærekraft i alle detaljer. I tillegg til den grønn teknologi, så er skipet det første i verden som er designet for å være helt uten engangsplast. Bærekraft er en viktig del av gjesteopplevelsen. Alt fra de håndplukkede medlemmene av Ekspedisjonsteamet til det nyskapende Amundsen Science Center vil en reise med MS Roald Amundsen gi gjestene en dypere forståelse for områdene vi seiler i, sier Skjeldam.



Roald Amundsens første sesong inkluderer seilinger langs norskekysten, til Svalbard og Grønland før det blir verdens første hybridskipet som skal forsøke å seile gjennom Nordvestpassasjen – i kjølvannet til polarhelten skipet er oppkalt etter.

Etter ekspedisjonscruise lands vestkysten av Nord- og Sør-Amerika, med flere destinasjoner større skip ikke når frem til, skal MS Roald Amundsen til Antarktis og tilbringe hele 2019/2020-sesongen der.



Fakta om skipet:

Bruttotonn: 20.889

Lengde: 140 m

Bredde: 23,6 m

Dybde: 5,3 m

Gjester: 530

Lugarer: 265

Crew: 151

Fart: 15 knop

Flagg: Norsk

Fasiliteter om bord inkluderer: Fullt utstyrt Science center, observasjonsdekk, evighetsbasseng, panorama-badstu, treningssenter, tre restauranter, barer, Explorer lounge, komfortable lugarer der mer enn halvparten har private balkonger.