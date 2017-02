– PD må stoppes

– Igjen ser vi at selskaper protesterer mot å slakte ut fisk med PD. Argumentene er kjente; vi mister slaktevolum, vi kan måtte permittere ansatte, det koster så mye, det finnes jo PD i andre områder osv. Vi forstår selvsagt at det er ugreit på alle måter for oppdrettere i Nord-Trøndelag å måtte slakte ut fisk fordi den er syk. Imidlertid er «stamping-out» eneste effektive måte å hindre spredning av smitte, fortsetter Jonassen i pressemeldingen.



Han slår fast at oppdrett i åpne merder krever disiplin for å sikre fiskehelsen, og at fisk med smittestoffer vi ikke vil skal ha i området, må tas ut raskt.



Cermaq opplevde PD-utbrudd i ett anlegg i 2013. I løpet av ni dager var anlegget sanert. Likevel spredde utbruddet seg til to naboanlegg.

– Disse ble også slaktet ut på rekordtid. På kort sikt førte dette til et tap på over 100 millioner kroner, som selvsagt var surt der og da, men vi stoppet videre utbredelse av PD i Finnmark både på egen og andres fisk, skriver Jonassen.



Han mener rask gjennomføring av tiltak er avgjørende for effektivt smittevern.

– Derfor støtter Cermaq forslaget om at selskapene som er så uheldig å få pålegg om utslakting av syk fisk, skal få en kompensasjons MTB i noen måneder etter at lokaliteten er sanert.

Dette er en gulrot ved at man får delvis kompensert tapet ved utslakting. Samtidig er det et incentiv til å reagere raskt ved vedtak om utslakting.



– Vi tar ansvar for driften i Nord-Norge, og kan ikke sitte stille og se på at oppdrett i vår region kan bli rammet av at Mattilsynet lemper på praksis i Nord-Trøndelag, avslutter Jonassen.