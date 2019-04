Peak Marine Tech leverer til Havyard

Vindmølleskipene til Esvagt får Havyards 831 L SOV-design. Ill: BowVision/Havyard

Norske Peak Marine Tech AS har sikret seg kontrakter for leveranse av Heila-kraner til tre nye Service Operations Vessels (SOVs) for Esvagt.



Havyard Design & Solution og Havyard Ship Technology skal designe og bygge de tre vindmølleskipene for Esvagt. Fartøyene har planlagt levering i løpet av 2020 og 2021.



– Vi er stolte over at Havyard sammen med Esvagt ser de kvaliteter og egenskaper Heila sine foldbare teleskopkraner innehar, kombinert med våre konkurransedyktige priser, sier daglig leder i Peak Marine Tech, Stian Andrè Larsen. Med denne leveransen har fire Esvagt-skip blitt utstyrt med Heila-kraner i løpet av en treårs periode.



Hver SOV blir utstyrt med foldbare teleskop kraner av typen HLRM 35/3SL og HLRM 120/5S. Disse har en løftekapasitet på henholdsvis 2 tonn/12 meter og 5 tonn/15 meter. Begge kraner vil ha hydraulisk HPU med lavt støynivå, heter det i en pressemelding fra Peak Marine.



Selskapet, med hovedkontor i Bergen, ble startet i 2016. Peak Marine er salg-, service- og deleleverandør for Heila marinekraner i Norge.