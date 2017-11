Permitterer 200 ansatte

Administrerende direktør i Island Offshore, Håvard Ulstein, sier til NRK Møre og Romsdal at rederiet ikke har annet valg enn å permittere de ansatte.– Det er tre intervensjonsfartøyer som går i opplag nå. Det gjør de nesten hvert år, så nå er det nesten normen for oss, men i tillegg så har vi andre fartøyer som også har gått i opplag. Det er veldig trasig, men sånn er markedet nå. Vi er nødt til å gjøre dette for å spare kostnadene, uttaler Ulstein i et intervju med NRK – Det er Island Frontier, Island Wellserver og Island Constructor som nå kommer inn for vinteren. Disse blir normalt liggende til april. I tillegg ligg Island Spirit og Island Vanguard inne i varmt opplag til rundt nyttår, opplyser kommunikasjonssjef Marianne Hovden til Maritimt Magasin.