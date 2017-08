Polarstar hjem til Brandal

Polarstar skal snart hjem til Brandal. Arkivfoto: Ishavsmuseet arkiv

Helgen 25. – 26. august er det klart for en stor begivenhet ved ishavsmuseet Aarvaak: Da kommer ishavsskuta Polarstar hjem, etter blant annet å ha gjennomgått en større restauring i Polen.



Polarstar har levd et mangslungent liv, men i ishavssammenheng er det viktigste kanskje at den hadde 33 år med selfangst ved New Foundland og 15 – 16 ganger til Vestisen. Men i 1998 var det slutt. I tillegg var det mange slags oppdrag, for både offentlige og private aktører, deriblant Norsk Polarinstitutt, sysselmannen på Svalbard og Store Norske.



Ifølge Ishavsmuseet klarte en gruppe lokale entusiaster også å sette skuta i slik stand at den kunne ta en tur i Vestisen i 2005; for øvrig som den kunne ta en tur i Vestisen, som den første og eneste selfangstskuta fra Sunnmøre siden 1998.



I årene etter var Polarstar to ganger truet med opphogging. Men i 2008 fikk Willy Nesset, med god støtte fra lokalt næringsliv hånd om skute og berget henne. Nesset har tidligere vært ordfører i Hareid, og er blant annet kulturprisvinner. I 2013 gikk turen til Polen, og det har den vært til den nå kommer hjem i restaurert tilstand.



Når den nå kommer tilbake til Brandal, er det lagt opp til et omfattende program over tre dager. Det starter fredag på Ishavsmuseet, og der skal en ny bok om Polarstar presenteres. Den er skrevet av journalist Gunnar Myklebust, Johannes Alme som har skrevet flere bøker med tema fra ishavet tidligere, og Webjørn Landmark som er daglig leder for Ishavsmuseet. Tittelen er, nær sagt selvfølgelig, ”Ishavets grand old lady”. Fredag blir det også underholdning utover kvelden.



Lørdag er det også program på museet gjennom hele dagen. Men høydepunktet blir klokka 14: Da kommer Polarstar til kai. Og utover ettermiddagen blir det mulighet for publikum å komme om bord., ved siden av annen underholdning. Det fortsetter søndag, men mulighet for å komme om bord i skuta og med et variert program.



Polarstar ble bygget i Glasgow i 1948, ved James Lamont-verftet, og var den første selfangeren bygd i stål. Skuta har en lengde på 151 fot og en tonnasje på 424 BRT. Den var opprinnelig utstyrt med en Atlas polar diesel på 900 hk, men i 1966 ble denne erstattet av en ny Deutz hovedmotor på 2000 hk.



Polarstar i 2007. Arkivfoto: Ishavsmuseet arkiv Fra skipets prøvetur. Foto: Ishavsmuseet arkiv