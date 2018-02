Prestisjekontrakt til finsk-norsk konstellasjon

Weldmec Marine AB har signert kontrakt for levering av en spesialtilpasset båt (+en opsjonsbåt) til det Norske Forsvaret. Det finske verftet har et tett samarbeid med norske MarTec AS.



Båten er av modellen Serecraft P13 med spesialutrustning for krevende forhold og oppdrag, heter det i en pressemelding. Dette fartøyet er en 13 meters hurtiggående båt bygget i aluminium, utstyrt med doble Yanmar CHS-motorer og Rolls-Royce vannjet, god for opp mot 40 knops fart, bygget etter DNV-GL regelverk. Den første båten bygges i 2018. Båten skal benyttes som rednings og støttefartøy til Forsvarets ulike oppgaver.



– Denne kontrakten er ett ledd i Weldmec Marines fremgangsrike eksportbaserte salg innen nye kundesegmenter. Generelt styrker dette ytterligere Weldmec Marines posisjon som en av de ledende produsentene av krevende yrkesbåter i Norden, sier verftsdirektør Jari Ahoranta i pressemeldingen.



– Kontrakten bekrefter suksessen med samarbeidet mellom Martec og Weldmec Marine. Kombinasjonen av Weldmec Marine sin sterke finansielle og operasjonelle kapasitet, evne til å håndtere flere komplekse prosjekter parallelt, høye kvalitet, og Martecs lokale tilstedeværelse med et godt service og ettermarkedskonsept, gjør at vi sammen er en sterk aktør innenfor yrkesbåtsegmentet i Norge, legger daglig leder Gisle Johnsen i MarTec til.



Martec vil i dette prosjektet stå som utstyrsleverandør bl.a. for Yanmar-motorer og ZF-gir, i tillegg til en rekke andre tekniske komponenter fra deres sortiment. Martec vil også stå for oppfølging av leveransen i garantiperioden