Prestisjekontrakt til MacGregor

Yara Birkeland, verdens første elektriske, autonome frakteskip, bygges ved Vard Brevik. Ill: MacGregor

MacGregor skal levere fortøynings- og forankringsutstyr til verdens første autonome, elektriske containerskip, Yara Birkeland.



Avtalen er inngått mellom Cargotec-eide MacGregor, og Kongsberg Maritime.

Det automatiske fortøynings- og forankringsystemet fra MacGregor legger fortøyningsliner mot kai uten mannskap hverken om bord eller på kaia. Skipet kan også ankre opp uten folk om bord. Dette sikrer effektiv drift av skipet, som er 100 prosent elektrisk, batteridrevet og har null utslipp.



Leveransen av fortøynings- og forankringsystemet er planlagt til tredje kvartal 2019, og levering av skipet er i begynnelsen av 2020, heter det i en pressemelding. Vard Brevik er byggeverft.



– Det er ekstremt viktig at vi samarbeider med partnere i verdensklasse, som har evner til å skape de kritiske løsningene som et autonomt fortøyningsystem er, til dette skipet. Vi er veldig tilfreds med å ha fått MacGregors autonome fortøyning og forankringsutstyr til skipet, sier Bård Bjørløw, EVP Global Sales & Marketing, Kongsberg Maritime.

Helelektrisk system – Vi samarbeidet tett med Kongsberg Maritime for å finne frem til den beste løsningen for fortøyningsystemet og vi er stolte over å ha utviklet et innovativt fullt elektrisk system som øker sikkerheten og effektiviserer operasjonene, sammenlignet med konvensjonelle fortøyningsystemer, uttaler Høye Høyesen, Vice President Advanced Offshore Solutions, MacGregor, i pressemeldingen.



Kalmar, også eiet av Cargotec, har tidligere annonsert at de skal levere kai-basert laste og losseutstyr for Yara Birkeland. I tillegg skal man levere utstyr for automatisk transport mellom kunstgjødselfabrikken og kaia på Herøya.



Yara Birkeland vil redusere utslipp og forbedre sikkerheten på veiene ved å erstatte opp til 40 000 trailere årlig i det tett befolkede Grenland-området. Fartøyet vil transportere kunstgjødsel fra Yaras fabrikk på Herøya i Porsgrunn til eksporthavnene i Larvik og Brevik.