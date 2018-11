Prinsesse Ingrid Alexandra døper Norges nye forskningsskip

FF Kronprins Haakon i Framstredet. Foto: Ann Kristin Balto, Norsk Polarinstitutt.

Prinsesse Ingrid Alexandra er gudmor når Norges nye forskningsskip, isbryteren «Kronprins Haakon», døpes i Tromsø. Selve dåpen foregår utenfor Scandic Ishavshotel i sentrum av Tromsø om formiddagen lørdag 17. november.



Kronprins Haakon taler og prinsesse Ingrid Alexandra døper skipet. Det blir dessuten taler av klima- og miljøminister Ola Elvestuen og fiskeriminister Harald Tom Nesvik. Dåpen blir sendt direkte på NRK2, heter det i en pressemeldning.



EN GLEDENS DAG – Dette blir en gledens dag for hele polarnasjonen Norge, sier Norsk Polarinstitutts direktør, Ole Arve Misund.



– Vi kan nå gjøre undersøkelser som vil bedre forståelsen av den globale klima- og miljøutviklingen. Norge har med dette skipet fått en plattform som gir unik mulighet til å tiltrekke seg samarbeid med internasjonale forskningsaktører. Det er spesielt gledelig at prinsessen vil være gudmor, da skipet er kalt opp etter hennes far kronprinsen. Kongefamilien har i flere generasjoner vist spesiell interesse for polarforskningen, sier han.



STORE BRUKERE «Kronprins Haakon» eies av Norsk Polarinstitutt, driftes av Havforskningsinstituttet og UiT Norges arktiske universitet blir største bruker. Direktør Sissel Rogne ved Havforskningsinstituttet og rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet deler entusiasmen.



– «Kronprins Haakons» egenskaper som isbryter med det ypperste av forsknings-teknologi gjør at vi kan drive verdensledende forskning. Med dette skipet kan vi måle de naturlige og menneskeskapte variasjonene der de skjer raskest. Norge lever av havet, og vi må ha en bærekraftig utnyttelse av de marine ressursene. Vi må utnytte bedre de artene vi allerede høster, og ta i bruk nye ressurser på nye måter. «Kronprins Haakon» blir et fantastisk løft for den dugnaden for verdenshavene vi nå opplever, sier Havforskningsinstituttets direktør Sissel Rogne.



BEGEISTRING OG NYSGJERRIGHET – Forskningsskipet «Kronprins Haakon» trigger begeistring, nysgjerrighet og store forventninger. Isen og havet under isen i Arktis bærer på hemmeligheter som genererer mange forskningsspørsmål, og forskningen kan gi resultater av betydning globalt. Det nye skipet gir oss forskningsmuligheter vi ikke har hatt tidligere. Neste generasjons forskere kan nå gjøre feltarbeid i områder vi tidligere ikke hadde tilgang til, sier rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet.



«Kronprins Haakon» skal være et redskap for å hente inn ny kunnskap om havområdene og overvåking av miljø- og klimatilstanden i Arktis og Antarktis. Skipet er utstyrt med topp moderne teknologi til å drive hav- og polarforskning og har førsteklasses egenskaper for navigering i is. Det har allerede vært på flere forskningstokt i Arktis, og etter dåpen settes kursen mot antarktiske farvann.



FAKTA

«Kronprins Haakon» er bygd ved verftet Fincantieri i Italia.

100 meter lang

Toppfart på 15 knop

Plass til mannskap på 15 og 35 forskere og teknikere.

Utstyrt med moon pool (luke i skroget) som kan åpnes til åpent vann

Kan operere to helikoptre, fjernstyrte undervannsfartøy (ROV) og selvstyrte undervannsfartøy (AUV)



FF Kronprins Haakon skal døpes i Tromsø. Foto: Ann Kristin Balto, Norsk Polarinstitutt.