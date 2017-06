Pris til Tor Øyvin Aa

Historiens fjerde Electric & Hybrid Marine Awards gikk av stabelen i forbindelse med Electric & Hybrid Marine World Expo i Amsterdam.En internasjonal jury bestående av 42 maritime journalister, marine industrieksperter og akademikere fra 20 land er med på å bestemme vinnerne i fem kategorier: Årets leverandør, Årets innovasjon, Årets sjefsingeniør, Årets produsent av fremdriftssystem, og Årets elektriske/ hybride-fremdriftssystem.Tor Øyvin Aa var nominert i Årets sjefsingeniør-klassen for sin ledelse under utviklingen av Vision of the Fjords . Passasjerkatamaranen har vært i drift på Nærøyfjorden siden juli 2016.Selv om Brødrene Aa ikke tidligere hadde erfaring med et slikt nybygg, ledet Tor Øyvin Aa verftet trygt gjennom byggeprosessen og resultatet ble en suksess. Skipet seiler i Nærøyfjorden, som er på UNESCOS Verdensarvliste, og går på batterikraft så lenge den seiler i verneområdet og på diesel utenfor vernesonen. Den miljøvennlige løsningen som ble lansert fra Brødrene Aa imponerte skipets eiere slik at den ble valgt i hard konkurranse med flere andre veft. Tor Øyvin Aa sørget også for at skipet ble levert i rett tid til tross for svært korte leveringsfrister. Det gikk bare 14 måneder fra veftet ble valgt til båten var klar til å settes inn på fart i Nærøyfjorden.Selve fartøyet Vision of the Fjords var også nominert til pris. Det samme var Salmars elektriske oppdrettsbåt Elfrida , bygd av Ørnli Slipp.