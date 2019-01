Prosessbåten Taupo døpt og levert

Taupo er en nybygd prosessbåt fra Fitjar Mek. Verksted, med design fra Heimli Ship Design AS. Foto: Napier

Med et stort oppbud av gjester fra inn- og utland knuste gudmor Mari Tufteland sjampanjeflaska mot skutesida i Haugesund lørdag 26. januar.



Taupo er første skip i en ny serie prosessbåter utviklet av rederiet Napier i samarbeid med skipsdesignerne i Heimli og verftet Fitjar Mek. Verksted. Båten er 43 meter lang og laster 300 tonn fisk. Napier bygget i 2008 om Tauranga fra brønnbåt til prosessbåt. Rederiet har 10 års erfaring med prosessbåt som avliver, bløgger og kjøler ned laksen og transporterer den til slakteriet. Etter å ha videreutviklet konseptet i 10 år er rederiet nå klar med en ny båt, skreddersydd for oppgaven, heter det i en pressemelding.



– Det er først og fremst den biologiske sikkerheten ved denne typen fartøy, der alt skjer lukket og ingenting slippes ut til omgivelsene, sier Kjetil Tufteland, daglig leder i Napier AS.

– Løsningen gir god fiskevelferd med mindre stress for fisken og meget effektiv transport. Her transporterer vi ikke vann med litt fisk i. Det er fisken som utgjør mesteparten av volumet. Så vet vi også at kvaliteten på sluttproduktet blir førsteklasses, slår han fast.



Fra venstre: Kjetil Tufteland (daglig leder, Napier), Johan Eidesvik (skipper Taupo), gudmor Mari Tufteland, Arnt Eidesvik (Napier), Åsmund Sørfonn (FMV). Foto: Napier