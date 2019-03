Pumpebedrifter ser mot fremtiden under nytt navn

Mads Bårdsen, daglig leder Ydra. Foto: Ydra

Mapex Pumpefirma og Vest Jet AS leverer pumper til hele verden. Nå slår de seg sammen under navnet Ydra.



I 40 år har Mapex og Vest Jet drevet egenproduksjon av pumper, samt spesialisert seg i normpumper og skreddersydde pumpesystemer. Jakob Hatteland Holding AS kjøpte de to selskapene i 2018, og under det nye navnet Ydra skal de nå jobbe for å bli et sentrum for utvikling i pumpeindustrien, kommer det frem i en pressemelding.



I spissen står daglig leder Mads Bårdsen, som inntil nylig satt i ledergruppen i Deep Ocean.



– Markedet til Ydra er havrommet og alle industrier rundt dette. Pumpene vi produserer brukes i oppdrett, i skip, offshore og i havnære industrier langs hele kysten, og kunnskapen og erfaringen vi tar med oss fra røffe, norske forhold gjør produktene attraktive også ute i verden. Vi sitter på mye kunnskap om pumper og pumpesystemer, og med Hatteland i ryggen skal vi videreutvikle denne kunnskapen, sier Bårdsen i pressemeldingen.



Bedriftene som nå slår seg sammen ligger på Karmøy og i Tysvær. I fortsettelsen vil Tysvær ha hovedfokus på service og Karmøy på produksjon. Hovedkontoret har de valgt å legge til Husøy på Karmøy.



– Vi har som mål å bli en aktør som andre i bransjen vår må se til, og det betyr at vi må tenke fremover. Vi må drive produktutvikling mot havrommet, vi må eksperimentere og samle enda mer kunnskap, og vi må jobbe enda tettere med sluttkundene våre. Det er vi godt rigget for både på Karmøy og i Tysvær, avslutter Bårdsen.